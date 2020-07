Confedilizia “Urgente potenziare il sostegno agli affitti commerciali” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Gli appelli delle organizzazioni degli esercenti evidenziano una situazione di difficoltà che la proprietà immobiliare conosce perfettamente, vivendola dal punto di vista delle famiglie e delle imprese che danno in affitto i locali per lo svolgimento delle attività. Occorre allora agire subito per sostenere proprietari e inquilini in questa fase così critica, che per i primi è stata aggravata dal mancato rinvio del pagamento della prima rata dell'Imu. Ma va anche sostenuta la ripresa attraverso adeguati incentivi fiscali per gli anni a venire”. Lo afferma in una nota il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.“Le strade da seguire sono due e la sede per farlo è la manovra da venti miliardi annunciata per i primi giorni di agosto. La prima misura urgente è il ... Leggi su iltempo

