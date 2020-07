Confartigianato: Strategia industriale UE valorizzi le PMI (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – La Strategia industriale europea, elaborata prima che si scatenasse l’emergenza Covid, non tiene conto della crisi causata dalla pandemia. Non basta una rapida implementazione delle misure previste, serve un chiaro orientamento della politica industriale e commerciale che valorizzi il nostro sistema imprenditoriale, formato per il 99 per cento da micro, piccole e medie imprese. Lo chiede Confartigianato intervenuta oggi all’audizione svoltasi alla Commissione Attività produttive della Camera sul Pacchetto Ue ‘La nuova Strategia industriale europea’. Secondo i rappresentanti della Confederazione, la Strategia europea deve essere l’occasione per realizzare le riforme che consentano alle imprese ... Leggi su quifinanza

Montecitorio : Una nuova strategia industriale per l’Europa, in Commissione #AttivitàProduttive audizione di rappresentanti… - Confartimprese : #Europa: Confartigianato in audizione alla Camera dei deputati ha richiesto una strategia industriale europea volta… - Confartigianat2 : #EUROPA – #Confartigianato in audizione alla Camera: ‘Strategia industriale europea valorizzi le #MPMI’… - confartigianato : Oggi audizione streaming Commissione #AttivitàProduttive @Montecitorio per definire “la strategia industriale europ… - MaryNewsWeb : RT @DarioGennari: @Montecitorio @Confcommercio @confartigianato @cnanazionale @CD_attProd @GBenamati Una nuova strategia industriale per L… -

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato Strategia Confartigianato: Strategia industriale UE valorizzi le PMI Teleborsa Confartigianato: Strategia industriale UE valorizzi le PMI

(Teleborsa) - La strategia industriale europea, elaborata prima che si scatenasse l’emergenza Covid, non tiene conto della crisi causata dalla pandemia. Non basta una rapida implementazione delle misu ...

Seminario sul Marketing digitale

’Marketing digitale: dall’e-commerce alla comunicazione, riprendi il controllo del tuo mercato’ è il titolo del webinar promosso da Confartigianato oggi, alle 17.30 nell’ambito di un ciclo di incontri ...

(Teleborsa) - La strategia industriale europea, elaborata prima che si scatenasse l’emergenza Covid, non tiene conto della crisi causata dalla pandemia. Non basta una rapida implementazione delle misu ...’Marketing digitale: dall’e-commerce alla comunicazione, riprendi il controllo del tuo mercato’ è il titolo del webinar promosso da Confartigianato oggi, alle 17.30 nell’ambito di un ciclo di incontri ...