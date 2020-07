Condannato a Milano si dimette il presidente di Trentino Digitale. Accuse alla Provincia: “Ha nominato Soj quando era già a giudizio” (Di martedì 21 luglio 2020) Non è bastata la lettera di dimissioni che il presidente di Trentino Digitale, Roberto Soj, ha annunciato alla giunta Provinciale di Trento poche ore dopo essere stato Condannato in Tribunale a Milano. Infuriano le polemiche e le richieste di spiegazioni attorno alla nomina avvenuta nell’estate dello scorso anno, quando Soj era già indagato e rinviato a giudizio per la bancarotta di Aipa, l’Agenzia Italiana Pubbliche Amministrazioni, una società privata che riscuoteva i tributi – dalla tassa dei rifiuti alle affissioni – per alcune centinaia di Comuni italiani. Adesso è arrivata la condanna a 3 anni e 8 mesi da parte del giudice dell’udienza preliminare Guido ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Condannato a Milano si dimette il presidente di Trentino Digitale. Accuse alla Provincia: “Ha nominato Soj quando e… - Noovyis : (Condannato a Milano si dimette il presidente di Trentino Digitale. Accuse alla Provincia: “Ha nominato Soj quando… - FreeChicoForti : RT @TelesiaTv: ????ATTENZIONE?? È cambiata la location del sit-in!! 22 luglio dalle 17:30 alle 19:00 a Milano in PIAZZA CASTELLO!! Per #chic… - TelesiaTv : ????ATTENZIONE?? È cambiata la location del sit-in!! 22 luglio dalle 17:30 alle 19:00 a Milano in PIAZZA CASTELLO!!… - Mbyk019285 : RT @Anpinazionale: 'Vince l'ANPI, Libero condannato per diffamazione' Il Tribunale di Milano ha accolto la nostra domanda risarcitoria per… -

Ultime Notizie dalla rete : Condannato Milano Condannato a Milano si dimette il presidente di Trentino Digitale Il Fatto Quotidiano Condannato a Milano si dimette il presidente di Trentino Digitale. Accuse alla Provincia: “Ha nominato Soj quando era già a giudizio”

Non è bastata la lettera di dimissioni che il presidente di Trentino Digitale, Roberto Soj, ha annunciato alla giunta provinciale di Trento poche ore dopo essere stato condannato in Tribunale a Milano ...

Indagine per traffico di droga: confisca da un milione per il capoultrà del Milan Lucci

Nel giugno scorso il sequestro. Lucci, divenuto famoso per quella foto con Matteo Salvini alla festa per i 50 anni della curva rossonera, è stato sottoposto a sorveglianza speciale Questa mattina la p ...

Non è bastata la lettera di dimissioni che il presidente di Trentino Digitale, Roberto Soj, ha annunciato alla giunta provinciale di Trento poche ore dopo essere stato condannato in Tribunale a Milano ...Nel giugno scorso il sequestro. Lucci, divenuto famoso per quella foto con Matteo Salvini alla festa per i 50 anni della curva rossonera, è stato sottoposto a sorveglianza speciale Questa mattina la p ...