Concerti, ok ai rimborsi (dopo 18 mesi) ma la normativa è da chiarire, le agenzie attendono risposte ed è caos per i consumatori (Di martedì 21 luglio 2020) “Tanto tuonò che piovve”. dopo il “caso” sollevato dalle proteste di alcuni fan di Paul McCartney che hanno chiesto a gran voce il rimborso in denaro e non il voucher per i due Concerti annullati a Napoli e Lucca, il Parlamento ha legiferato. Il Decreto Rilancio è stato approvato in via definitiva, quindi ufficialmente per i Concerti di “musica leggera” si è trovata una soluzione con l’emendamento, firmato dal deputato del Movimento 5 Stelle Sergio Battelli. Fermo restando che per i Concerti riprogrammati il biglietto già in possesso rimane valido, qui si parla nello specifico dei Concerti annullati. In sostanza, come recita il provvedimento, “l’organizzatore dell’evento provvede al rimborso o alla emissione di un ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Concerti, ok ai rimborsi (dopo 18 mesi) ma la normativa è da chiarire, le agenzie attendono risposte ed è caos per… - Micol90733460 : @enricoruggeri @MauroCelestini Non parliamo dei #rimborsi e #ticket #concerti ... #vergogna #voucher - AndreaBiferi : @Dischivolanti Sta cosa del voucher (pratica tutta italiana) andrebbe un attimo regolamentata. Ho pagato per le par… - Codacons : RT @CarloRienzi: Se gli organizzatori rifiuteranno di restituire i soldi a chi ha già richiesto il #voucher, sarà inevitabile nei loro conf… - CarloRienzi : Se gli organizzatori rifiuteranno di restituire i soldi a chi ha già richiesto il #voucher, sarà inevitabile nei lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerti rimborsi Concerti, ok ai rimborsi (dopo 18 mesi) ma la normativa è da chiarire, le agenzie attendono risposte ed è… Il Fatto Quotidiano Recovery, ipotesi di accordo: per l'Italia 209 miliardi

L’ITALIA perde qualcosa, l’Europa tutto. Di fronte al momento della verità, questa emerge in tutta la sua misura. L’Unione europea fatica ad essere all’altezza delle sfide né delle aspettative, e il s ...

CONSIGLIO UE/ L’arma contro i frugali che Germania e Francia non hanno usato

Il Consiglio europeo dopo quattro giorni di trattative è arrivato a una conclusione sul Recovery fund che non è certo soddisfacente per l’Italia Dopo quattro giorni di trattative, il Consiglio europeo ...

L’ITALIA perde qualcosa, l’Europa tutto. Di fronte al momento della verità, questa emerge in tutta la sua misura. L’Unione europea fatica ad essere all’altezza delle sfide né delle aspettative, e il s ...Il Consiglio europeo dopo quattro giorni di trattative è arrivato a una conclusione sul Recovery fund che non è certo soddisfacente per l’Italia Dopo quattro giorni di trattative, il Consiglio europeo ...