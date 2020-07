Con il Recovery Fund si condividono obiettivi e rischi: siamo pronti per gli Stati Uniti d’Europa (Di martedì 21 luglio 2020) Prima li hanno chiamati “paesi del Sud” contro i “paesi del Nord”: erano i tempi in cui si discutevano i piani di aiuti Europei e i possibili impieghi del MES. Poi è arrivata una nuova divisione lessicale: i “frugali” contro gli “ambiziosi”, nella fase di contrattazione del Recovery Fund. Da oggi, però, i Paesi possono essere semplicemente definiti europei. Membri di un processo di integrazione economico, sociale, culturale, politico. Recovery Fund, l’Europa unita contro la crisi A chiudere mesi di tentativi di divisione, più lessicale, che reale, più social, che politica, è l’accordo sul Recovery Fund: 750 miliardi per aiutare i Paesi più colpiti dal Covid-19. L’accordo ... Leggi su tpi

borghi_claudio : Il recovery plan ridotto a 375 miliardi a fondo perduto per tutti significa per noi un piatto di lenticchie con l'O… - marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - fattoquotidiano : Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: “Abbiamo t… - DonatoSaliola : RT @ilmanifesto: AFFONDO PERDUTO Il consiglio europeo più lungo della storia si conclude con un compromesso che può aiutare l’Europa a usc… - clariscap : RT @spinozait: Recovery fund, trovato l'accordo con i paesi frugali. E ADESSO CHAMPAGNE! [@novevonbismarck] -