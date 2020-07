Cometa Neowise: ultimi giorni per vederla alla sera (Di martedì 21 luglio 2020) Cometa Neowise: ultimi giorni per vederla in cielo alla sera a occhio nudo. Cosa bisogna sapere. La Cometa Neowise C/2020 F3 che ci fa compagnia nel cielo notturno dall’inizio del mese di luglio, prima all’alba e poi alla sera dopo il tramonto, potrà ancora essere osservata a occhio nudo per pochi giorni. Se non l’avete … L'articolo Cometa Neowise: ultimi giorni per vederla alla sera è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

andreabettini : La cometa @c2020f3 NEOWISE cambia volto. Due foto che avete inviato a #FUTURO24: a sinistra una appena arrivata da… - unisiena : La #StazioneSpaziale Int.le accarezza la coda della #cometa #NEOWISE. Immagine ripresa dalla campagna di #Siena ier… - LaStampa : Occhi al cielo, da oggi la cometa Neowise è visibile tutta la notte nel Nord Italia - AleVerrelli : RT @Lanternaweb: Uno spettacolo mozzafiato: non ci sono altre parole per descrivere la scia luminosa tracciata dalla #cometaNeowise in ques… - Lanternaweb : Uno spettacolo mozzafiato: non ci sono altre parole per descrivere la scia luminosa tracciata dalla #cometaNeowise… -