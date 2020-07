Come verranno spesi i soldi del Recovery Fund? (Di martedì 21 luglio 2020) Come verranno spesi i soldi del Recovery Fund? Mentre Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles fa sapere che l’ammontare italiano del piano Next Generation EU sarà di 209 miliardi – l’ultima bozza li divideva in 82 di sussidi e 127 di prestiti – ora scatta la corsa alla cassa e il Messaggero si sbilancia in alcuni pronostici, ricordando che le risorse europee non potranno essere utilizzate per sconti fiscali o spesa corrente. Le grandi linee su cui sarà costruito il Recovery Plan sono state tracciate nel recente Programma nazionale di riforma (Pnr), che deve passare in Parlamento prima dell’invio formale a Bruxelles. Il Pnr – secondo il Mef – è stato messo a ... Leggi su nextquotidiano

neXtquotidiano : Come verranno spesi i soldi del #RecoveryFund? #Euco - maryturi1 : @totobrocchi @GiuseppeConteIT Poi però quando verranno anche loro a bussare a denari forse la borsa rimarrà chiusa!… - _alxbw_ : RT @La_manina__: In Francia introdotta la multa per chi non indossa la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso. A quando anche in Italia?… - nabu65 : RT @La_manina__: In Francia introdotta la multa per chi non indossa la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso. A quando anche in Italia?… -

Ultime Notizie dalla rete : Come verranno "Come verranno stanziati i fondi erogati dallo Stato dopo la nota del Miur?". A chiederlo i consiglieri di minoranza LaVoceDiAsti.it La fiducia ritrovata/ Quanto conta in Europa il fattore “credibilità”

Il problema dell’Unione europea, come si è visto plasticamente in queste giornate di trattative febbrili sul Recovery Fund sul punto finalmente di chiudersi, è che al suo interno esistono almeno tre E ...

Nuova Musica, la sperimentazione come lavoro

Il lunghissimo momento di sospensione dovuto alla pandemia ha fatto emergere i problemi di una categoria di lavoratori fino a quel momento apparentemente invisibile: i musicisti. L’estate dei concerti ...

Il problema dell’Unione europea, come si è visto plasticamente in queste giornate di trattative febbrili sul Recovery Fund sul punto finalmente di chiudersi, è che al suo interno esistono almeno tre E ...Il lunghissimo momento di sospensione dovuto alla pandemia ha fatto emergere i problemi di una categoria di lavoratori fino a quel momento apparentemente invisibile: i musicisti. L’estate dei concerti ...