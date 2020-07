Com’è il golfo di Napoli visto dallo spazio (Di martedì 21 luglio 2020) L’immagine che vi presentiamo, diffusa dall’Agenzia spaziale europea, immortala tre anni di traffico marittimo nel golfo di Napoli in un colpo d’occhio. Si tratta infatti di una serie di scatti sovrapposti risalenti, rispettivamente, al 2017, al 2018 e al 2019, registrati dalle sonde Sentinel dell’Esa. Quelle che vediamo sulla superficie scura del mare sono le innumerevoli imbarcazioni che hanno solcato il golfo in questi anni, ed è possibile risalire al momento del passaggio grazie al colore: le barche che hanno attraversato il golfo nel 2017 appaiono in blu, quelle del 2018 appaiono in verde e quelle del 2019 in rosso. Oltre all’afflusso verso il porto di Napoli, uno dei più grandi e trafficati in Italia, l’inquadratura include anche quello di ... Leggi su wired

LegaSalvini : ? SARDEGNA, NOMINATI NUOVI REFERENTI LEGA PER PORTO TORRES, BUDONI, GOLFO ARANCI E GALLURA Zoffili: ovunque grande… - basketinside360 : SERIE B UFFICIALE – Il Golfo Piombino batte la concorrenza e convince Vincenzo Guaiana - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: ? SARDEGNA, NOMINATI NUOVI REFERENTI LEGA PER PORTO TORRES, BUDONI, GOLFO ARANCI E GALLURA Zoffili: ovunque grande entusi… - Enoteca_Segreta : #buongiornomondo?? #dalla bella #isoladicapri #grazie per i bei tramonti dal #Faro a ciuciu66 #e al barfunicolareca… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: ? SARDEGNA, NOMINATI NUOVI REFERENTI LEGA PER PORTO TORRES, BUDONI, GOLFO ARANCI E GALLURA Zoffili: ovunque grande entusi… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è golfo Elio Gassoso Mercato 2020 || Ultime Innovazioni Tecnologiche Di: Aria Prodotti Chemicals Inc., Airgas and Air Liquide SA Genova Gay