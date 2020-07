“Come finirà…”. Belen Rodriguez, dopo i baci bollenti parla la mamma di Gianmaria Antinolfi. E ora? (Di martedì 21 luglio 2020) Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, dopo la paparazza di ‘Chi’ ecco che interviene la mamma del 35enne. La donna, che si chiama Esmeralda Vetromile, ha rivelato al settimanale ‘Di Più’ come si sono conosciuti i due. La scintilla è scoccata al party di compleanno di Gianmaria a Capri. “Ho organizzato io quella festa, ho curato io l’organizzazione. Conoscevo tutto, dal menù alla scelta della musica nelle sale. Sapevo pure che ci sarebbe stata anche Belen”, ha fatto sapere la donna. “Belèn ha ballato, cantato, era a suo agio”, ha poi aggiunto. Esmeralda ha anche fatto intendere di essere forse anche un po’ preoccupata per il figlio, finito in un ‘vortice’ ... Leggi su caffeinamagazine

