Colpo di scena: Zaniolo nella lista dei convocati, Paulo Fonseca spiega il motivo (Di martedì 21 luglio 2020) Cambio di programma. Zaniolo appare nella lista dei convocati della Roma. Dopo un colloquio e un test fisico, il tecnico giallorosso ha deciso di convocare il talento italiano. La scelta è dovuta principalmente all'assenza di Cengiz Under, che si è dovuto fermare per un problema fisico e non rientra nella lista dei convocati. Paulo Fonseca spiega la decisione: "Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Under. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la... Leggi su 90min

