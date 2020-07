Colombia, la petizione “Giustizia per Paciolla” va verso le 50.000 firme (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA – Si avvicina alle 50.000 firme – 48.879, per la precisione – la petizione lanciata su Change.org dagli amici di Mario Paciolla, collaboratore delle Nazioni Unite morto in Colombia a metà Luglio in circostanze ancora da chiarire.L’APPELLO AFFINCHÉ “SIA FATTA GIUSTIZIA” Leggi su dire

civati : Per fare chiarezza su una vicenda dolorosa e oscura: Morte di un volontario italiano dell'ONU in Colombia - Firma l… - Lory_Twins : Ministero degli esteri italiano: Morte di un operatore italiano dell'ONU in Colombia - Firma la petizione!… - PatriziaOrlan11 : RT @007Vincentxxx: Ministero degli esteri italiano: Morte di un operatore italiano dell'ONU in Colombia - Firma la petizione! - Alex_110958 : RT @007Vincentxxx: Ministero degli esteri italiano: Morte di un operatore italiano dell'ONU in Colombia - Firma la petizione! - 007Vincentxxx : Ministero degli esteri italiano: Morte di un operatore italiano dell'ONU in Colombia - Firma la petizione!… -

Ultime Notizie dalla rete : Colombia petizione Parte la petizione per il napoletano morto in Colombia: "Io sto con Mario Paciolla" Melitonline Ragusa, bus affollatissimi, studenti firmano petizione: "Aiutateci, rischio contagio troppo alto"

Una petizione per togliere i video di Mia Khalifa ... guarda 15264 • di Donna Fanpage La morte di Mario Paciolla in Colombia è un mistero. Gli amici: "Si sentiva minacciato" Carmine Mario ...

"Mario ucciso in Colombia". Il giallo del volontario Onu

È un giallo la morte di Mario Paciolla, un volontario Onu di 33 anni, originario del Rione Alto di Napoli. Il suo corpo viene trovato senza vita il 15 luglio nella sua casa a San Vicente del Caguan in ...

Una petizione per togliere i video di Mia Khalifa ... guarda 15264 • di Donna Fanpage La morte di Mario Paciolla in Colombia è un mistero. Gli amici: "Si sentiva minacciato" Carmine Mario ...È un giallo la morte di Mario Paciolla, un volontario Onu di 33 anni, originario del Rione Alto di Napoli. Il suo corpo viene trovato senza vita il 15 luglio nella sua casa a San Vicente del Caguan in ...