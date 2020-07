Codacons: bollette italiane tra le più care d’Europa (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Le bollette elettriche degli italiani risultano tra le più care d’Europa perché nel nostro paese su luce e gas vige una tassazione abnorme, al punto che oggi sul quasi la metà della spesa energetica annua delle famiglie se ne va in oneri e imposte varie. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi da Arera. “Con le nuove tariffe scattate lo scorso 1 luglio gli utenti si ritrovano a pagare su ogni bolletta del gas addirittura il 49,17% di tasse (imposte e oneri di sistema) e il 39,13% sull’elettricità, con una tassazione in forte crescita sul trimestre precedente – spiega il presidente Carlo Rienzi – Questo significa che nel 2020, considerata la spesa media annua per l’energia, ogni famiglia pagherà 495 euro di tasse sul gas e 194 euro ... Leggi su quifinanza

ENERGIA: ARERA, PREZZI UE SALGONO, PER GAS ITALIA SOPRA MEDIA

