Clima Luglio | FRESCO ANOMALO in Europa e Italia Estate molto sottotono

Siamo nel cuore dell'Estate 2020, una stagione che mostra tutte le grandi difficoltà che evidenziamo da tempo e che si tramutano con Clima fin troppo FRESCO. Si era ormai abituati alle affermazioni durature dell'anticiclone africano, ma quest'anno non sta accadendo. Al contrario, le correnti fresche riescono a spingersi facilmente fino alle nostre latitudini, perché nemmeno l'anticiclone delle Azzorre riesce a porre una solida protezione. Questo dovrebbe essere il periodo statisticamente più caldo dell'anno e l'invece l'Estate è andata ancor più in affanno. Nell'ultima settimana si è avuto così un pesante break, proprio per l'intrusione di un vortice freddo tra l'Italia e la Penisola ...

Siamo nel cuore dell’estate 2020, una stagione che mostra tutte le grandi difficoltà che evidenziamo da tempo e che si tramutano con clima fin troppo fresco. Si era ormai abituati alle affermazioni du ...

