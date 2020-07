Circolo Fotografico Sannita, 30° concorso “Immagini del Sannio Rurale”: tutte le info (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Circolo Fotografico Sannita, con il patrocinio della Coldiretti di Benevento, organizza il 30° concorso Fotografico Nazionale “Immagini del Sannio Rurale”, dal quale scaturirà il calendario per il 2021. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi e fotoamatori residenti in Italia e all’estero, che potranno partecipare con 12 opere nella unica sezione digitale colore, dimensione 10×15 cm. con risoluzione 300 dpi, ognuna rappresentante (possibilmente) un mese dell’anno. Per motivi tipografici per la stampa del calendario, il formato delle opere dovrà essere esclusivamente in formato orizzontale e queste dovranno recare l’indicazione della zona in cui sono state scattate. I files dovranno essere ... Leggi su anteprima24

