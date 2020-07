Cioccolato, perché si forma la patina bianca (Di martedì 21 luglio 2020) Una antiestetica patina bianca ricopre la tavoletta di Cioccolato rendendo il suo aspetto meno appetitoso. È un’eventualità che si verifica spesso, soprattutto in estate. Perché succede? A spiegarlo sono stati gli scienziati dell'Università di Tecnologia di Amburgo (TUHH), del centro nazionale di ricerca scientifica Deutsches Elektronen-Synchroton (DESY) e della Nestlé, che hanno utilizzato il più grande acceleratore al mondo di particelle per scoprirlo (e hanno pubblicato i risultati dello studio sulla rivista Applied Materials and Interfaces pubblicata dalla American Chemical Society). La «fioritura bianca», così gli scienziati chiamano quello sgradevole strato chiaro che può svilupparsi sul del Cioccolato, si ... Leggi su gqitalia

SunshineMelilli : RT @jnkyjm: questo tweet riguarda il IPO e BH. vi spiego un po’ perché in questi due mesi dobbiamo restare uniti e non farci prendere tropp… - jooheooney : ho tenuto un chewing-gum per 4 ore e niente veruca la ragazzina de la fabbrica di cioccolato ci ha ingannati perché… - _we_were_only_7 : RT @jnkyjm: questo tweet riguarda il IPO e BH. vi spiego un po’ perché in questi due mesi dobbiamo restare uniti e non farci prendere tropp… - sparklingcami : sto mangiando latte e cereali al cioccolato a quest’ora perché sono triste e in preciclo - argentaeheart : giusto perché oggi ho mangiato poco adesso mi sono preparata un bicchiere di gelato con la crema di cioccolato fuso sopra -

Ultime Notizie dalla rete : Cioccolato perché Barry Callebaut, ecco l'Academy per i sommelier del cacao Corriere della Sera