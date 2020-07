Cinque bambini della stessa famiglia morti in un incidente d’auto (Di martedì 21 luglio 2020) La tragedia sulla A7 nella Drome, nel Sud della Francia. L’auto si è ribaltata e ha preso fuoco. È stato reso noto dal prefetto Hugues Moutouh. Cinque bambini sono morti in un incidente sulla A7 nella Drome, nel sud della Francia. Altri quattro passeggeri che viaggiavano sullo stesso mezzo, sono rimasti feriti in modo grave. … L'articolo Cinque bambini della stessa famiglia morti in un incidente d’auto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Cinque bambini Francia, cinque bambini morti in un incidente: l'auto si è ribaltata e ha preso fuoco Sky Tg24 Cinque bambini della stessa famiglia morti in un incidente d’auto

La tragedia sulla A7 nella Drome, nel Sud della Francia. L’auto si è ribaltata e ha preso fuoco. È stato reso noto dal prefetto Hugues Moutouh. Cinque bambini sono morti in un incidente sulla A7 nella ...

La tragedia sulla A7 nella Drome, nel Sud della Francia. L'auto si è ribaltata e ha preso fuoco. È stato reso noto dal prefetto Hugues Moutouh. Cinque bambini sono morti in un incidente sulla A7 nella ...