Ciclismo, De Gendt rinnova con la Lotto-Soudal fino al 2022 (Di martedì 21 luglio 2020) Thomas De Gendt ha deciso di prolungare il suo contratto con la Lotto-Soudal per altre due stagioni fino al 2022. Il corridore belga, che era in scadenza al termine del 2020, ha commentato: “Per me era scontato, non mi e’ mai passato per la mente di cambiare squadra. Perche’ dovrei?”. Oltre a De Gendt, vincitore in carriera di una tappa al Giro d’Italia, due al Tour de France e una alla Vuelta a Espana, anche Philippe Gilbert e Caleb Ewan hanno trovato un accordo fino al 2022, mentre Degenkolb è in scadenza a fine 2021. Leggi su sportface

