Chiude la Scuola Migliavacca a Marconi. Garipoli: “Aiutare le famiglie con le iscrizioni 2020/2021” (Di martedì 21 luglio 2020) Marconi – “Con una nota del 18.7.2020 la Parrocchia Gesù Divino Lavoratore comunica la sospensione delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia Paritaria Angiola Maria Migliavacca in Via Oderisi da Gubbio 16 a Marconi per il prossimo anno 2020/2021. La Scuola istituita nel 1963 è gestita dall’ente Parrocchia nella persona del Parroco che ne è il legale rappresentante assieme alla Direzione Didattica affidata all’Istituto Missionarie della Dottrina Cristiana. La Scuola è stata da sempre un punto di riferimento e di aggregazione per tutto il quartiere di Marconi oltre che a rappresentare un forte senso di comunità per le future generazioni. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Scuola, a settembre ingressi scaglionati e orari ridotti: a rischio il tempo pieno

La scuola a settembre sarà profondamente diversa ... Lazio che mi ha assicurato di valutare l’opportunità di un potenziamento degli organici e la chiusura di alcuni spazi esterni per recuperare nuove ...

"Formare al Futuro", corsi per oltre 240.000 docenti e 90.000 fra ATA e dirigenti

Ministero istruzione – Percorsi formativi online, webinar, video sulle metodologie didattiche innovative e sull’utilizzo delle tecnologie nella didattica, ma anche nella gestione delle attività ammini ...

