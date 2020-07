Chicago PD 6 e Law & Order SVU 20 in coppia su Italia1 con guai grossi per Antonio e nuovi casi: anticipazioni del 21 e 28 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Una serata all'insegna delle indagini e dei casi da risolvere quella che Italia1 propone questa sera al suo pubblico con il doppio appuntamento con Chicago PD 6 e Law & Order SVU 20. Le due serie tornano nel prime time di oggi, 21 luglio, con nuovi colpevoli da assicurare alla giustizia ma anche dei problemi interni che potrebbero regalare guai grossi a qualcuno di loro, soprattutto nel primo caso, ovvero Chicago PD 6. Toccherà proprio alla serie con Jason Beghe aprire le danze con ben tre episodi inediti ancora in chiaro. In particolare, a partire dalle 21.20 circa andranno in onda gli episodi 9, 10 e 11 dal titolo "Dipendenze", "Una squadra" e "Fiducia" in cui nel tentativo di salvare qualcuno vicino a ... Leggi su optimagazine

ahfredricksson : crossover de Chicago PD e Law & Order SVU: t u d o que eu precisava - mareanacalmon : hj tem crossover de law and order svu e chicago pd to nervouser - abigail_caro98 : Chicago P.D ?? Chicago Fire ?? Chicago Med ?? On to Law& order svu - carolfaitab : a quarentena me fez viciar em chicago pd, chicago fire e law n order svu tudo de novo - IR3NEFLY : @jigguksi law & order, Chicago p.d e supernatural -

Ultime Notizie dalla rete : Chicago Law "Chicago Fire", in arrivo il terzo spin offSi chiamerà "Chicago Law" TGCOM Chicago PD 6 e Law & Order SVU 20 in coppia su Italia1 con guai grossi per Antonio e nuovi casi: anticipazioni del 21 e 28 luglio

Una serata all’insegna delle indagini e dei casi da risolvere quella che Italia1 propone questa sera al suo pubblico con il doppio appuntamento con Chicago PD 6 e Law & Order SVU 20. Le due serie torn ...

Dick Wolf si dà allo streaming: L'ideatore di Chicago ed FBI lavora a una serie d'ambientazione storica

Intitolata American Babylon, la serie porta le firme di Robert Schenkkan e Bruce McKenna, già dietro le quinte di The Pacific. Infaticabile Dick Wolf. Lo sceneggiatore e produttore dietro i franchise ...

Una serata all’insegna delle indagini e dei casi da risolvere quella che Italia1 propone questa sera al suo pubblico con il doppio appuntamento con Chicago PD 6 e Law & Order SVU 20. Le due serie torn ...Intitolata American Babylon, la serie porta le firme di Robert Schenkkan e Bruce McKenna, già dietro le quinte di The Pacific. Infaticabile Dick Wolf. Lo sceneggiatore e produttore dietro i franchise ...