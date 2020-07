Chiara Nasti sexy in costume col nuovo fidanzato: è Dorsch dell’Heidenheim (FOTO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nuova conquista per Chiara Nasti. L’influencer ha cambiato fidanzato ma è rimasta nel mondo del calcio. Dopo essere stata associata anche a Zaniolo, l’avvenente giovane è adesso legata sentimentalmente a Niklas Dorsch dell’Heidenheim, squadra della Bundesliga 2 che ha sfiorato la promozione in massima serie tedesca perdendo lo spareggio contro il Werder Brema. La showgirl sembra davvero felice con il calciatore e si mostra in una sexy FOTO in costume che vi proponiamo di seguito. Visualizza questo post su Instagram “Nikoooooooolas” ❤️ no baby i’m “Niklas” 🙂 hai sconvolto la mia vita bebè🤯 @niklasDorsch Un post ... Leggi su sportface

fabio95126130 : RT @cmdotcom: Chiara Nasti sexy e 'sconvolta': baci hot con Dorsch, giocatore dell'Heidenheim FOTO - cutieandioop : RT @rtamacc: quando criticate Chiara Ferragni penso a quanto vi meritereste un mondo di Damellis e Chiara Nasti che non sa manco farsi un t… - VanityFairIt : «Hai sconvolto la mia vita bebè» ?? @ChiaraNastii - CalcioWeb : Il nuovo amore di #ChiaraNasti è un calciatore: 'hai sconvolto la mia vita', futuro in Italia per il tedesco - - sportli26181512 : Chiara Nasti sexy e 'sconvolta': baci hot con Dorsch, giocatore dell'Heidenheim FOTO: Nuovo fidanzato per Chiara Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti Chiara Nasti, che fisico! “Acqua e sapone”, ma qualcuno nota un ‘particolare’ dettaglio SoloGossip.it Chiara Nasti sexy e 'sconvolta': baci hot con Dorsch, giocatore dell'Heidenheim FOTO

Nuovo fidanzato per Chiara Nasti. La influencer da 1,7 milioni di followers su Instagram ha postato delle foto, sul proprio profilo, di una vacanza a Mykonos co ...

Grande Fratello VIP 5: i primi nomi dei concorrenti che vedremo nella prossima edizione

Mediaset sta già pensando alla nuova edizione del Grande Fratello VIP, in particolare alla quinta che potrebbe andare in onda su Canale 5 già a partire da settembre 2020. La scorsa edizione si è rivel ...

Nuovo fidanzato per Chiara Nasti. La influencer da 1,7 milioni di followers su Instagram ha postato delle foto, sul proprio profilo, di una vacanza a Mykonos co ...Mediaset sta già pensando alla nuova edizione del Grande Fratello VIP, in particolare alla quinta che potrebbe andare in onda su Canale 5 già a partire da settembre 2020. La scorsa edizione si è rivel ...