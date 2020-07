Chiara Ferragni vince ancora: dopo il suo selfie agli Uffizi è boom di ingressi (Di martedì 21 luglio 2020) L'hanno attaccata, dileggiata, 'rimessa in riga': perché Chiara Ferragni è una figura odiatissima in quest'Italia misogina, che semplicemente non sopporta l'idea che una donna abbia raggiunto il ... Leggi su globalist

LaStampa : Firenze, “effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori, +27 per cento di giovani - TizianaFerrario : come usare la propria popolarità in modo utile x gli altri.Brava Chiara Ferragni! - HuffPostItalia : Chiara Ferragni davanti alla sede del Pd? 'Giochiamoci il tutto per tutto' - aforzadi : RT @calumflawIess: Comunque ha fatto molte più cose per l’italia Chiara Ferragni che Matteo Salvini - _ilovedelpo : RT @ilruttosovrano: +++ Chiara Ferragni si fa fotografare mentre compila il 730 e l'evasione fiscale cala del 30% +++ -