Chiara Ferragni ‘Venere’ senza veli: il bagno da un milione di like – FOTO (Di martedì 21 luglio 2020) Chiara Ferragni risponde alle polemiche degli ultimi giorni con un rilassante bagno senza veli: corpo in bella vista ed è record di like Un milione di like in poche ore. Chiara Ferragni manda in tilt Instagam con la FOTO del suo bagno senza nulla addosso. L’influencer risponde alle polemiche degli ultimi giorni con una serie di scatti che lasciano senza fiato. La donna, moglie di Fedez, si immortala in una vasca da bagno, completamente svestita e con solo le braccia a coprire il seno. Immagini molto apprezzate dai fan della modella che in poche ore ottiene quasi un milione di cuoricini. Nei commenti i ... Leggi su bloglive

Ieri pomeriggio Chiara Ferragni lo ha rifatto. E’ entrata in un museo italiano, il MarTa (Museo archeologico di Taranto) e si è fotografata davanti a un’anfora panatenaica. Vestiva Dior, era incollana ...

Alle Scuderie del Quirinale si elogia lo show museale di Chiara Ferragni

Roma. “Sinceramente non ci vedo nulla di strano”, dice Mario De Simoni, presidente e ad di Ales-Scuderie del Quirinale. Nulla di strano di fronte al fatto che Chiara Ferragni posi agli Uffizi di front ...

