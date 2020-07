Chiara Ferragni, una Venere in Salento. Senza veli nella vasca da bagno. Occhio, là sotto fa capolino... | Guarda (Di martedì 21 luglio 2020) La calda estate di Chiara Ferragni passa (anche) dal Salento. Dopo la discussa tappa fiorentina agli Uffizi, che tante critiche (e insulti) ha attirato sul conto della influencer novella "Venere di Botticelli" (scandalo!, hanno gridato i più bacchettoni), la ragazza-azienda dei social italiani si è concessa una tappa rilassante in Puglia, ovviamente tutto condiviso su Instagram. Temperature bollenti, in tutti i sensi: immersa in una vasca in muratura, nella cornice suggestiva della campagna salentina, la moglie di Fedez si fa ritrarre Senza veli (ad eccezione di un minuscolo e praticamente invisibile paio di slip neri) con tanto di Senza veli. Più "Venere" di così, non si potrebbe. ... Leggi su liberoquotidiano

La calda estate di Chiara Ferragni passa (anche) dal Salento. Dopo la discussa tappa fiorentina agli Uffizi, che tante critiche (e insulti) ha attirato sul conto della influencer novella "Venere di Bo ...

Le hit più amate: i 3 tormentoni di quest’estate post lockdown

