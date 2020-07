Chiara Ferragni nuda in vasca da bagno: la foto fa impazzire i social (Di martedì 21 luglio 2020) Chiara Ferragni nuda in vasca da bagno: la foto fa impazzire i social Chiara Ferragni non smette di far parlare di sé: l’influencer, infatti, questa volta si è fatta immortalare nuda in una vasca da bagno, mentre si trovava in vacanza in Salento. La foto, neanche a dirlo, ha fatto letteralmente impazzire i follower, che si sono scatenati nei commenti. Dopo le polemiche seguite alla visita di Chiara Ferragni agli Uffizi di Firenze, che in seguito alla visita dell’influencer hanno registrato un +27% di visite da parte dei giovani nell’ultimo weekend, la ... Leggi su tpi

Renzi: "Ferragni icona mondiale, dovremmo ringraziarla per visita a Uffizi"

Roma, 20 lug - "Polemica contro il direttore degli Uffizi per aver ospitato Chiara Ferragni. Chi le fa non si rende conto che stiamo parlando di una icona della comunicazione social, di un potente bra ...

