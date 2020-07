Chiara Ferragni incredibile: meglio del ministro Franceschini (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo il blitz dell’influencer più famosa d’Italia agli uffizi per un servizio di Vogue, ecco che il museo ha avuto, oltre alle polemiche, un boom di visitatori. La stessa cosa era accaduta ai Musei Vaticani diventati di tendenza su twitter e che poi avevano registrato un considerevole aumento di presenze Affondo di Francesco Storace pubblicato su Il Tempo che poi è stato rilanciato da Maria Giovanna Maglie cheArticolo completo: Chiara Ferragni incredibile: meglio del ministro Franceschini dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

