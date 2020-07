Chiara Ferragni in vacanza: la foto del lato b infiamma i follower (Di martedì 21 luglio 2020) Chiara Ferragni infiamma nuovamente la sua community con uno scatto che mette in mostra il lato b in una splendida piscina scavata nella roccia. Con luglio ormai che si avvia verso la conclusione, anche (e soprattutto) i vip si stanno dedicando alle vacanze ed al relax. Per questo periodo di pausa dagli impegni Chiara Ferragni … L'articolo Chiara Ferragni in vacanza: la foto del lato b infiamma i follower è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

LaStampa : Firenze, “effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori, +27 per cento di giovani - TizianaFerrario : come usare la propria popolarità in modo utile x gli altri.Brava Chiara Ferragni! - ilfoglio_it : Anche alle Scuderie del Quirinale vorrebbero #ChiaraFerragni. 'Non ci vedo nulla di strano. Intercettare un nuovo p… - GiuliaOhara : Chiara Ferragni si iscrive al PD e il partito guadagna 30 punti sulla Lega. Provateci, sarebbe geniale. - CanettiQueen : RT @SanremoI: Chiara Ferragni è sovraesposta a livello mediatico. Diletta Leotta, di cui vediamo colazione, doccia, vestizione, caffè al ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni fa l'influencer del mordi e fuggi e non è una buona idea L'HuffPost Chiara Ferragni nuda in vasca da bagno: la foto fa impazzire i social

Chiara Ferragni non smette di far parlare di sé: l’influencer, infatti, questa volta si è fatta immortalare nuda in una vasca da bagno, mentre si trovava in vacanza in Salento. La foto, neanche a dirl ...

Mahmood: “Mi sento sempre Bugs Bunny, uno che si ritrova nelle situazioni più assurde e impossibili, ma rimane sempre se stesso”

È appena uscito “Dorado”, il nuovo singolo del cantante milanese simbolo della diversità e dell’Italia multiculturale. “La solidità delle radici e degli affetti sono la chiave della semplicità” Sin da ...

Chiara Ferragni non smette di far parlare di sé: l’influencer, infatti, questa volta si è fatta immortalare nuda in una vasca da bagno, mentre si trovava in vacanza in Salento. La foto, neanche a dirl ...È appena uscito “Dorado”, il nuovo singolo del cantante milanese simbolo della diversità e dell’Italia multiculturale. “La solidità delle radici e degli affetti sono la chiave della semplicità” Sin da ...