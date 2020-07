Chiara Ferragni davanti alla sede del Pd? "Giochiamoci il tutto per tutto" (Di martedì 21 luglio 2020) E se Chiara Ferragni avesse il potere di rilanciare la popolarità di luoghi non abbastanza valorizzati? Se grazie al suo esempio pratiche osteggiate diventassero moda? La Galleria degli Uffizi ha registrato un boom di visitatori dopo la visita dell’influencer e il cosiddetto “Effetto Ferragnez” adesso sembrerebbe fare gola a molti.Così raccontano i social lo stato delle cose, che ironizzano sul potere dell’influencer, invitandola ad appoggiare le più disparate battaglie, attraverso meme e tweet sarcastici. In un fotomontaggio, la Ferragni appare di fronte alla sede del Partito Democratico. “Giochiamoci il tutto per tutto”, si legge nella didascalia ... Leggi su huffingtonpost

