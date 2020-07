Chiara Ferragni, ancora lei: stavolta è nella vasca. Senza niente: lei e l’acqua. Le foto (Di martedì 21 luglio 2020) Avete seguito il caos mediatico generato dal post su Chiara Ferragni pubblicato sul profilo Instagram della Galleria degli Uffizi? Il popolo del web si è diviso in vere e proprie fazioni quando, in realtà, chi ha scritto quella riflessione voleva semplicemente creare un parallelismo tra Simonetta Vespucci (la nobildonna che fece da musa all’artista Sandro Botticelli) e l’imprenditrice digitale. Riflessione brillante e per niente fuori luogo, per chi possiede un minimo di conoscenza della storia e della storia dell’arte. “I canoni estetici cambiano nel corso dei secoli. L’ideale femminile della donna con i capelli biondi e la pelle diafana è un tipico ideale in voga nel Rinascimento. Magistralmente espresso alla fine del ‘400 da Sandro Botticelli nella ... Leggi su tuttivip

