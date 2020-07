Chiara Ferragni al posto di Franceschini, dalla Maglie pollicione alla Storaciata (Di martedì 21 luglio 2020) Chiara Ferragni porta visitatori agli Uffizi. E i parrucconi della cultura si scandalizzano. Poi arriva l'affondo di Francesco Storace con la sua Storaciata che graffia: "Per la cultura italiana Chiara Ferragni è meglio di Franceschini. Fatela ministra". Quanto ha ragione @Storace a sfolttere i parrucconi della cultura? Tutti frementi di indignazione perché una influencer porta visitatori a un centro d'arte di importanza mondiale come gli #Uffizi... Purezza delle Elite e #museivuoti?Grazie, no pic.twitter.com/98NbpNH8Im — Mariagiovanna Maglie (@mgMaglie) July 21, 2020 E ora arriva arriva anche l'endorsement di Maria Giovanna Maglie che rilancia su Twitter la provocazione di Storace: Quanto ha ... Leggi su iltempo

LaStampa : Firenze, “effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori, +27 per cento di giovani - TizianaFerrario : come usare la propria popolarità in modo utile x gli altri.Brava Chiara Ferragni! - ilfoglio_it : Anche alle Scuderie del Quirinale vorrebbero #ChiaraFerragni. 'Non ci vedo nulla di strano. Intercettare un nuovo p… - ritadicecose : RT @FranAltomare: Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece vi dan… - gongolo11 : RT @ilruttosovrano: +++ Chiara Ferragni si fa fotografare mentre compila il 730 e l'evasione fiscale cala del 30% +++ -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Mattinata pugliese per Chiara Ferragni, in visita al MarTa di Taranto. Il pomeriggio nella Grecia Salentina La Gazzetta del Mezzogiorno Effetto Ferragnez: +24% di visite agli Uffizi

Invece, finalmente è arrivata un’incontestabile nota positiva, direttamente inviata dal direttore Schmidt. Chiara Ferragni, a Firenze per un servizio fotografico per Vogue Hong Kong – di cui non si sa ...

Chiara Ferragni agli Uffizi per avvicinare i giovani: il rischio è di perdere la propria identità

“Le stories di Chiara Ferragni sugli Uffizi hanno avuto 550mila apprezzamenti in poche ore, per lo più da persone che per la prima volta stabilivano una relazione emozionale col nostro patrimonio. E s ...

Invece, finalmente è arrivata un’incontestabile nota positiva, direttamente inviata dal direttore Schmidt. Chiara Ferragni, a Firenze per un servizio fotografico per Vogue Hong Kong – di cui non si sa ...“Le stories di Chiara Ferragni sugli Uffizi hanno avuto 550mila apprezzamenti in poche ore, per lo più da persone che per la prima volta stabilivano una relazione emozionale col nostro patrimonio. E s ...