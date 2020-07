Chi è Mauro Biglino? Biografia e curiosità sull’autore de “Il Dio alieno della Bibbia” (Di martedì 21 luglio 2020) Mauro Biglino nasce a Torino il 13 settembre del 1950. Dopo aver terminato gli studi classici presso il liceo salesiano Valsalice di Torino entra a far parte del corpo di fanteria speciale degli alpini, dove ricopre il ruolo di infermiere. Dopo aver terminato gli studi classici continua la sua passione per le lingue antiche che lo porterà a studiare da autodidatta, e poi successivamente attraverso delle lezioni private, l’ebraico antico. La passione per l’ebraico e per l’universo semitico in generale lo porterà a diventare traduttore di ebraico biblico delle Edizioni San Paolo e nel corso di questa collaborazione eseguirà la traduzione interlineare di diciassette libri del testo masoretico della Bibbia, tutti pubblicati dalla casa editrice. E’ proprio da questo suo lavoro di ... Leggi su nonsolo.tv

acmilan : Round two of our Rossoneri expert vs the fans. Let's see if anyone can give him a tough time ?? Altro giro, altra s… - Federica_Mor : RT @chilhavistorai3: Mauro Romano: “Altre persone si sarebbero fatte avanti per essere ascoltate. Finalmente dopo 40 anni cade muro di omer… - zani_mauro : @meb Non hai dormito tutta la notte pensando a chi è senza lavoro,vero? - GiustiziaMaria : RT @chilhavistorai3: Mauro Romano: “Altre persone si sarebbero fatte avanti per essere ascoltate. Finalmente dopo 40 anni cade muro di omer… - capenottero : RT @carlogubi: 'Chi Semina Racconta' di Mauro Biani, cronache dall'Italia dell'austerity. Ancora poche copie da collezione rimaste! https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Mauro Vacanze a 2 euro al giorno: l'iniziativa del Comune di San Mauro la Bruca Vesuvio Live Wanda Nara, duro allenamento: poi lo scatto bollente – FOTO

Wanda Nara si ripresenta su Instagram con un fisico mozzafiato. Dopo un duro allenamento mette in vista le sue belle curve. I fan vanno in delirio. C’è chi in estate si ferma, soprattutto durante ques ...

Ciclismo, Mauro Vegni: “Stiamo cercando di mettere tutto a norma per le gare di agosto”

Ha parlato a TuttoBiciWeb Mauro Vegni, direttore delle corse organizzate da RCS Sport, che ha parlato delle prossime gare. Si inizia con la “Strade Bianche“: “Siamo ormai lì e stiamo cercando di mette ...

Wanda Nara si ripresenta su Instagram con un fisico mozzafiato. Dopo un duro allenamento mette in vista le sue belle curve. I fan vanno in delirio. C’è chi in estate si ferma, soprattutto durante ques ...Ha parlato a TuttoBiciWeb Mauro Vegni, direttore delle corse organizzate da RCS Sport, che ha parlato delle prossime gare. Si inizia con la “Strade Bianche“: “Siamo ormai lì e stiamo cercando di mette ...