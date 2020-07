Chi è “Maksim il Cattivo”, l’uomo che in Ucraina ha preso in ostaggio 20 persone (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug – Si chiama Kryvosh Maksym Stepanovich, ma sui social si è presentato come Maksim Plokhoy, Maksim il Cattivo, autore di un libro in cui tratta le sue difficoltà ad affrontare isolamento e trattamenti di cura che “non lo hanno reso una persona migliore”. E soprattutto da stamani salito tristemente alla ribalta mediatica per aver sequestrato un autobus a Lutsk, città Ucraina a circa 400 chilometri dalla capitale Kiev. A bordo del mezzo ci sono circa 20 persone e le forze dell’ordine lo hanno circondato per liberare gli ostaggi. Il problema è che “Maksim il Cattivo” è armato e avrebbe con sé anche degli esplosivi, dunque va scongiurata una potenziale carneficina. Non solo, secondo i media locali il sequestratore avrebbe dichiarato di essere pronto a far saltare in ... Leggi su ilprimatonazionale

