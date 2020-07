Chi è Jyot Amge, donna più bassa del mondo ed attrice in American Horror Story: Freak Show – VIDEO (Di martedì 21 luglio 2020) Lei è Jyot Amge, la donna più bassa del mondo. E’ nel Guinness World Record per essere alta appena 62,8 centimetri ed è presenza fissa dello Show dei Record. Soffre di acondroplasia: a causa di questa forma di nanismo la crescita del suo corpo è rimasta bloccata all’età di 3 anni. “Grazie” alla sua altezza … L'articolo Chi è Jyot Amge, donna più bassa del mondo ed attrice in American Horror Story: Freak Show – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Chi Jyot Jyoti Amge, che malattia ha la donna più bassa del mondo – VIDEO ViaggiNews.com Chi è Jyot Amge, donna più bassa del mondo ed attrice in American Horror Story: Freak Show – VIDEO

Lei è Jyot Amge, la donna più bassa del mondo. E’ nel Guinness World Record per essere alta appena 62,8 centimetri ed è presenza fissa dello Show dei Record. Soffre di acondroplasia: a causa di questa ...

Jyoti Amge, che malattia ha la donna più bassa del mondo – VIDEO

L’indiana Jyoti Amge è nota al pubblico italiano per aver partecipato a Lo Show dei Record, che malattia ha la donna più bassa del mondo. Classe 1993, Jyoti Amge è nota al pubblico italiano per aver p ...

Lei è Jyot Amge, la donna più bassa del mondo. E’ nel Guinness World Record per essere alta appena 62,8 centimetri ed è presenza fissa dello Show dei Record. Soffre di acondroplasia: a causa di questa ...L’indiana Jyoti Amge è nota al pubblico italiano per aver partecipato a Lo Show dei Record, che malattia ha la donna più bassa del mondo. Classe 1993, Jyoti Amge è nota al pubblico italiano per aver p ...