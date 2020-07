Chevron acquista Noble Energy per circa 5 miliardi più il debito (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – La major petrolifera Chevron annuncia l’acquisto di Noble Energy per un valore di circa 5 miliardi di dollari. Un’operazione degna di nota per la tempistica, perché arriva appena dopo la pesante crisi scatenata dal coronavirus. La cifra sale a 13 miliardi includendo l’accollo del debito. L’offerta valorizza Noble 10,38 dollari per azione, offrendo un premio del 7,5% sulla chiusura di venerdì scorso. Il prezzo pagato conferma la strategia lungimirante di Chevron, che paga un prezzo giudicato “moderato” per Noble, dopo aver rinunciato l’anno scorso ad Anadarko, in seguito al rilancio di Occidental Petroleum. Chevron diversifica ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Chevron acquista Chevron acquista Noble Energy per circa 5 miliardi più il debito Teleborsa Chevron acquista Noble Energy per circa 5 miliardi più il debito

(Teleborsa) - La major petrolifera Chevron annuncia l'acquisto di Noble Energy per un valore di circa 5 miliardi di dollari. Un'operazione degna di nota per la tempistica, perché arriva appena dopo la ...

Euro e Btp volano sulle ali del Recovery Fund

Insieme ai progressi per i vaccini, la fumata bianca di Bruxelles sul piano di sostegno all'economia anima la giornata dei mercati - Oggi il Cda di Ubi sul rilancio di Intesa per l'Ops ...

(Teleborsa) - La major petrolifera Chevron annuncia l'acquisto di Noble Energy per un valore di circa 5 miliardi di dollari. Un'operazione degna di nota per la tempistica, perché arriva appena dopo la ...Insieme ai progressi per i vaccini, la fumata bianca di Bruxelles sul piano di sostegno all'economia anima la giornata dei mercati - Oggi il Cda di Ubi sul rilancio di Intesa per l'Ops ...