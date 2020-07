“Che isola meravigliosa!”. Ma la vera meraviglia è Maria Elena Boschi, sexy e con un look completamente nuovo: “Dimostri 10 anni di meno” (Di martedì 21 luglio 2020) Pazzesco il nuovo look di Maria Elena Boschi che ha da poco ufficializzato, seppur in maniera indiretta, la sua storia d’amore con Giulio Berruti e si sta godendo alcuni giorni di riposo. Assente, però, proprio lui, che non ha potuto raggiungere la fidanzata. La deputata non si è fatta comunque abbattere e si è mostrata in splendida forma. Il look è diverso e non è quello a cui la Boschi ci aveva abituato negli ultimi anni. Il suo aspetto serio ed elegante è roba del passato, Maria Elena ha recentemente deciso di cambiare e ha optato per un taglio più sbarazzino. Ad Ischia, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza, ha così sfoggiato una bellissima ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : Lamorgese a Lampedusa: lo sfogo e la disperazione dei cittadini contro un governo che tutela i clandestini e abband… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Lamorgese a Lampedusa: lo sfogo e la disperazione dei cittadini contro un governo che tutela i clandest… - enpaonlus : Che storia! Il detentore di Rambo muore, Rambo viene affidato al figlio del padrone il quale vuole sopprimerlo, poi… - Mauri95409675 : RT @matteosalvinimi: Lamorgese a Lampedusa: lo sfogo e la disperazione dei cittadini contro un governo che tutela i clandestini e abbandona… - PatriziaOrlan11 : RT @pierociriotto: @AgrapidiL @Fanrizio21 Punta Nord-Ovest di Creta. Mai visto una cosa simile. Una specie di piscina creata da un isola di… -

Ultime Notizie dalla rete : “Che isola Stromboli: sindaco Lipari, 'sull'isola tanta paura come un anno fa ma tutto sotto controllo' Affaritaliani.it