Champions Barcellona-Napoli, si punta sul Napoli che segni almeno un gol (Di martedì 21 luglio 2020) Una di quelle gare che qualsiasi giocatore vorrebbe giocare e poco importa se le condizioni non sono esattamente normali, dato che vedere completamente uno stadio così bello e ricco di storia come il Camp Nou fa davvero impressione. Un ottavo di finale di Champions League, la possibilità di scrivere una pagina di storia della propria società e un buon momento di forma vissuto fin dalla ripresa dopo il lockdown. Stiamo parlando ovviamente del Napoli guidato in panchina da Rino Gattuso, che sembra davvero aver portato tutt’altra mentalità in casa degli azzurri. Con un posto in Europa League che ormai si può definire in cassaforte, queste ultime cinque partite saranno molto importanti in vista del big-match, ovvero il ritorno degli ottavi di finale in casa del Barcellona. Le quote ... Leggi su ilnapolista

