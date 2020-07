Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Barbara Alberti al vetriolo: “Lui famoso perché…” (Di martedì 21 luglio 2020) Ultimamente si è parlato molto della fine del matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Per questo gli altri membri della famiglia sono passati in secondo piano. Ma Cecilia Rodriguez, sorella minore della showgirl argentina, è da poco tornata a far parlare di sé. In maniera involontaria, questa volta. Lei e il fidanzato Ignazio Moser infatti sono stati oggetto di critiche di un personaggio ben noto: Barbara Alberti. La scrittrice umbra, nota per la sua ironia tagliente, ha riservato dei commenti al vetriolo alla coppia! Ma cosa è successo? Ospite ieri lunedì 20 luglio a Ogni Mattina, programma in onda su TV8 condotto da Adriana Volpe, sua ex “coinquilina” nella casa del Grande Fratello Vip 4, ... Leggi su velvetgossip

zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Alberti: “Non hanno personalità” - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser… - CheDonnait : #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser stroncati da #BarbaraAlberti #belen #belenrodriguez #gossip #tv - blogtivvu : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, frecciatina ex GF Vip “Famosi per...” - chiaruzzi_ : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): Cecilia Rodriguez spaventata tira due schiaffoni in testa a Cristiano Malgioglio https://t… - zazoomblog : Belen e Cecilia Rodriguez gli ex si danno alla musica: “L’uccello dentro la gabbia…” il proverbio che si fonde col… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez Ignazio Moser, compleanno con Cecilia Rodriguez e nuovo progetto Virgilio Sport Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Barbara Alberti al vetriolo: “Lui famoso perché…”

Ultimamente si è parlato molto della fine del matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Per questo gli altri membri della famiglia sono passati in secondo piano. Ma Cecilia Rodriguez ...

Cecilia con Ignazio, Jeremias con Deborah: vacanza a 4 sul catamarano

La storia d'amore tra Jeremias Rodriguez e Deborah Togni, ufficializzata da poco, procede a gonfie vele e per l'ex gieffino e la sua nuova compagna è già tempo delle presentazioni in famiglia.

Ultimamente si è parlato molto della fine del matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Per questo gli altri membri della famiglia sono passati in secondo piano. Ma Cecilia Rodriguez ...La storia d'amore tra Jeremias Rodriguez e Deborah Togni, ufficializzata da poco, procede a gonfie vele e per l'ex gieffino e la sua nuova compagna è già tempo delle presentazioni in famiglia.