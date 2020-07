C’è un’altra emergenza che non accenna a placarsi: le morti sul lavoro (Di martedì 21 luglio 2020) La buona notizia è che le settimane passano, i contagi non riesplodono a parte alcuni focolai in giro per il paese e dunque sempre più persone stanno tornando alle loro professioni. La cattiva notizia è che il ripopolamento delle fabbriche, dei cantieri e degli altri luoghi di lavoro ha rimesso in moto il triste bollettino delle morti bianche. Se il Covid-19 ha perso, quanto meno in Italia, la sua carica letale, lo stesso non si può dire per quello che è un problema endemico del Paese, i decessi sul lavoro appunto. Un’emergenza che è tale da decenni e che non accenna a diminuire.Nelle scorse 24 ore sono morte ben cinque persone mentre svolgevano la propria professione. Due operai sono precipitati da un cantiere a Roma da un’altezza di 20 metri. Un ... Leggi su wired

