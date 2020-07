C’è tempo per…, Anna Falchi commossa a causa di Beppe Convertini: “Mi viene da pensare piangere…” (Di martedì 21 luglio 2020) Anna Falchi commossa a C’è tempo per…: il motivo Ha preso al via una nuova settimana di programmazione di C’è tempo per…, il programma mattutino di Rai Uno condotto da l’inedita coppia composta da Anna Falchi e Beppe Convertini. Un appuntamento interamente dedicato al divertimento e alle risate. Per tale ragione i due padroni di casa avena o in studio molti ospiti come gli ex conduttori di Made in Sud Gigi & Ross, ma anche Jerry Calà, Cinzia Leone e Valentina Persia. Una puntata inedita dove tutti hanno riso molto, ma è successa anche qualcosa che ha scatenato delle lacrime. Ebbene sì, la conduttrice si è commossa in seguito a un gesto del suo ... Leggi su kontrokultura

Mov5Stelle : Per sostenere le famiglie dopo la crisi causata dal coronavirus, ci siamo battuti per l'introduzione del… - F_DUva : Questi 209 mld di aiuti UE all'#Italia sono un gran risultato per tutto il Paese. Sono la prova che se stiamo compa… - LaStampa : 'La considerazione più saggia su questo tempo del fuoco e del ferro l’ha fatta Papa Francesco: peggio di questa cri… - muntzer_thomas : RT @giuseppe_masala: Se c'è una cosa che può essere considerata giusta è che il Recovery sarà attivo tra un anno e in quel lasso di tempo p… - idkjustsomesad1 : T'ho invitato dentro la mia fantasia volentieri Ma adesso ti prego d'abbandonare i miei pensieri Ora che sono grand… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è tempo Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche