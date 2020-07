CdM - Allan verso Ancelotti: spunta nome nuovo per sostituire il brasiliano (Di martedì 21 luglio 2020) Il Napoli sul mercato non si ferma ad Osimhen, per sostituire Allan, che piace tanto all’Everton di Ancelotti, a centrocampo si pensa ad una mezzala di qualità: a quest’identikit corrisponde Nikola Vlasic del Cska Mosca, che sta gu ... Leggi su tuttonapoli

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Addio Allan, CdM: piace tanto ad Ancelotti, per sostituirlo il Napoli ha già definito l'identikit! Spunta già un pr… -

Ultime Notizie dalla rete : CdM Allan CdM - Allan piace tanto all'Everton di Ancelotti, il Napoli ha già trovato il sostituto GonfiaLaRete CdM - Allan verso Ancelotti: spunta nome nuovo per sostituire il brasiliano

Il Napoli sul mercato non si ferma ad Osimhen, per sostituire Allan, che piace tanto all’Everton di Ancelotti, a centrocampo si pensa ad una mezzala di qualità: a quest’identikit corrisponde Nikola Vl ...

CdM – Allan è arrivato al capolinea, va ceduto: un errore il rinnovo di Callejon

Tra i due c'è un grandissimo rapporto e questo viene confermata una volta di più dalla sua esultanza dopo il gol del momentaneo 1-0. Mano sotto al mento… Leggi «Stiamo facendo meglio in campo, sappiam ...

Il Napoli sul mercato non si ferma ad Osimhen, per sostituire Allan, che piace tanto all’Everton di Ancelotti, a centrocampo si pensa ad una mezzala di qualità: a quest’identikit corrisponde Nikola Vl ...Tra i due c'è un grandissimo rapporto e questo viene confermata una volta di più dalla sua esultanza dopo il gol del momentaneo 1-0. Mano sotto al mento… Leggi «Stiamo facendo meglio in campo, sappiam ...