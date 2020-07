Caterina Collovati e le responsabilità del gossip in tv (Di martedì 21 luglio 2020) Caterina Cimmino Collovati è una piacevole e piacente conduttrice tv, alla bisogna rocciosa almeno quanto il marito -Fulvio, indimenticato stopper della nostra adolescenza- nel commentare la cronaca. E' un'opinionista puntuale di talk, straordinariamente a suo agio negli anfratti della cronaca sia sulle tv locali (Detto da voi, Telelombardia) che sui network nazionali. Ed è soprattutto madre di due ragazze brave e ben educate. Magari Caterina è di piglio focoso, afferra le parole per il collo, ma non le ho mai sentito dire una frase sghemba o fuori posto. E infatti sottoscrivo la sua polemica con la collega Francesca Barra, la quale ospite di Ogni Mattina (Tv8) con Adriana Volpe e Alessio Viola, criticava le colate di gossip che farciscono le cronache rosa illuminate tra i flirt di Belen ... Leggi su liberoquotidiano

Lucadellisanti : Non sono mai d'accordo con lei ma Caterina Collovati è una delle opinioniste TV più capaci #ognimattina - JohSogos : RT @ilgiornale: Caterina Collovati ha contattato in esclusiva - ilgiornale : Caterina Collovati ha contattato in esclusiva - clikservernet : Caterina Collovati contro Francesca Barra: “Se vuoi difendere l’intimità basta essere più riservati, inaccettabile… - Noovyis : (Caterina Collovati contro Francesca Barra: “Se vuoi difendere l’intimità basta essere più riservati, inaccettabile… -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Collovati Ora Caterina Collovati risponde a Francesca Barra: "Mi sorge il dubbio di un pregiudizio verso di me" ilGiornale.it Caterina Collovati e le responsabilità del gossip in tv

Caterina Cimmino Collovati è una piacevole e piacente conduttrice tv, alla bisogna rocciosa almeno quanto il marito -Fulvio, indimenticato stopper della nostra adolescenza- nel commentare la cronaca.

Ignazio e Cecilia, guerra con Barbara Alberti: botta e risposta

In particolare Caterina Collovati ha parlato di Ignazio come di un ragazzo educato, sveglio e non frivolo. Tesi ribadita anche da Giovanni Ciacci. Non si è espressa, invece, Cecilia, che per il ...

Caterina Cimmino Collovati è una piacevole e piacente conduttrice tv, alla bisogna rocciosa almeno quanto il marito -Fulvio, indimenticato stopper della nostra adolescenza- nel commentare la cronaca.In particolare Caterina Collovati ha parlato di Ignazio come di un ragazzo educato, sveglio e non frivolo. Tesi ribadita anche da Giovanni Ciacci. Non si è espressa, invece, Cecilia, che per il ...