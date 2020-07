Caterina Balivo, come si è presentata al matrimonio della sorella: mini vestitino (Di martedì 21 luglio 2020) Un weekend all’insegna dei festeggiamenti quello di Caterina Balivo, riunita con la famiglia e gli amici più stretti per il matrimonio di sua sorella Sarah. La bella napoletana sfoggia un tubino floreale da capogiro Un matrimonio da favola I fiori hanno tenuto banco al matrimonio di Sarah Balivo, sorella della nota conduttrice della Rai, Caterina, … L'articolo Caterina Balivo, come si è presentata al matrimonio della sorella: mini vestitino proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

daddydalbert : Barbara d’urso,caterina balivo, luciana litizzeto,maurizio costanzo,la gruber - infoitcultura : Caterina Balivo a Favignana per il matrimonio della sorella Sarah - infoitcultura : Tv, non c'è Caterina Balivo nel nuovo palinsesto Rai - infoitcultura : Caterina Balivo in festa per le nozze della sorella: l’annuncio su Instagram - infoitcultura : Caterina Balivo stesa sul letto in mezzo alla natura – FOTO -