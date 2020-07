Catania, entro domani le buste: Sigi non molla, incognita Tacopina (Di martedì 21 luglio 2020) ... la presentazione delle buste con le offerte prima dell'eventuale procedura competitiva, che scatterebbe la mattina successiva, Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sigi non molla e presenterà ... Leggi su stadionews

ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: “Entro domani devono essere presentate le buste in #Tribunale per rilevare il club. #Catania,… - siracusa2000 : #Catania, entro la fine dell’anno in servizio 30 nuovi agenti della Polizia Municipale - ponmetrocatania : RT @ComunediCatania: Fondi Ue: rete ciclabile di 40 km. Pogliese:'Progetto per la nuova mobilità' Avviato l’iter progettuale per realizzare… - ComunediCatania : Fondi Ue: rete ciclabile di 40 km. Pogliese:'Progetto per la nuova mobilità' Avviato l’iter progettuale per realizz… - ideaRACatania : ?1??BANDO D’ASTA:secondo ultimi rumors il Tribunale potrebbe decidere entro la giornata di lunedì (si paventava que… -