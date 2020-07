Catania, corsa contro il tempo per Tacopina ma difficilmente presenterà offerta (Di martedì 21 luglio 2020) L'interesse di Joe Tacopina per acquisire il Calcio Catania c'è ma non il tempo necessario per presentare l'offerta per il bando. L'imprenditore italo-americano si è accorto troppo tardi che prendere il club etneo rappresenta un affare e adesso sta cercando insieme ai suoi legali di mettere insieme tutta una serie di documenti per presentare l'offerta. Ieri sera fino quasi a tarda notte è stato al telefono con l'amministratore unico del Catania Gianluca Astorina al quale ha chiesto dettagliate informazioni sui conti del sodalizio di via Magenta dopo aver ricevuto dallo stesso una documentazione corposa sul club etneo e sul Village di Torre del Grifo. Stamattina lo stesso Tacopina è sembrato quasi rassegnato e pur non ammettendolo ... Leggi su itasportpress

news_catania : #LaSicilia - Cessione #Catania: #Sigi in corsa, ma da Roma intanto... - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: “#Catania all’inferno e ritorno: il bando resta valido. #Tacopina resta in corsa?” - Ilovepa… - news_catania : #LaSicilia - #CessioneCatania: la #Sigi è sempre in corsa - MeridioNews : Bici da corsa e telai contraffatti, maxi sequestro L'operazione della Gdf a Fiumefreddo di Sicilia - blogsicilia : Accessori e ricambi per bici da corsa contraffatti, scatta il sequestro nel Catanese - -