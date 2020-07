Caso Regeni: il padre, 'vicenda sta rivelando debolezza Governo' (Di martedì 21 luglio 2020) Milano, 21 lug. (Adnkronos) - Il padre di Giulio Regeni, Claudio Regeni, parla di "debolezza" del Governo italiano, in particolare nei suoi rapporti con l'Egitto, il Paese dove il figlio è stato ucciso nel 2016. "Crediamo che Giulio stia portando avanti molto bene il discorso dei diritti umani in tante Nazioni e in particolare in Egitto, dove anche con queste ultime vicende si sta rivelando un po' la debolezza del nostro Governo che non riesce a farsi rispettare, mancando quindi l'obiettivo di dignità nei confronti di tutti i cittadini italiani, non soltanto nei nostri", sottolinea il padre, durante la presentazione del libro 'Giulio fa cose' a un incontro organizzato dall'europarlamentare Pd, Pierfrancesco Majorino. I ... Leggi su liberoquotidiano

