Caso Mario Biondo no archiviazione: emersi nuovi elementi di prova, slitta udienza (Di martedì 21 luglio 2020) Morte Mario Biondo, il Caso per il momento non sarà archiviato. Una bellissima notizia giunge oggi, martedì 21 luglio 2020, per la famiglia del cameraman palermitano morto in circostanze misteriose a Madrid, ormai 7 anni fa.Caso Mario Biondo archiviazione: slitta udienza, emersi nuovi elementi L’udienza in programma stamani per decidere sulla richiesta di archiviazione del fascicolo, infatti, è stata rinviata al prossimo 2 ottobre. Lo ha deciso il tribunale di Palermo. In quella data si dibatterà in merito a nuovi documenti che conterrebbero, stando alle indiscrezioni emerse, delle novità che ... Leggi su urbanpost

L’udienza in programma stamani per decidere sulla richiesta di archiviazione del fascicolo, infatti, è stata rinviata al prossimo 2 ottobre. Lo ha deciso il tribunale di Palermo. In quella data si dib ...

