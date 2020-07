Casamonica: ancora arresti e condanne per 20 uomini del clan (Di martedì 21 luglio 2020) Ennesimo duro colpo per la famiglia criminale più potente di Roma, quella dei Casamonica. Sono stati condannati in via definitiva venti esponenti del clan. Sono state condannate in via definitiva una ventina di persone legate al clan dei Casamonica accusate di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quadrante sud-est della Capitale. … L'articolo Casamonica: ancora arresti e condanne per 20 uomini del clan proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ennesimo duro colpo per la famiglia criminale più potente di Roma, quella dei Casamonica. Sono stati condannati in via definitiva venti esponenti del clan. Sono state condannate in via definitiva una ...

Mafia a Roma, piazze di spaccio contese e gruppi criminali emergenti: così è aumentata la violenza in città

Roma si conferma un laboratorio criminale attivo, in continua evoluzione con realtà consolidate e note, ma anche con altri gruppi che, sfruttando le maxi operazioni delle forze dell'ordine, cercano di ...

