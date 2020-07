Casamonica, 20 condanne per droga a Roma: inflitti nove anni di carcere (Di martedì 21 luglio 2020) Il gip di Roma ha emesso condanne per una ventina di persone legate al clan dei Casamonica. Il giudice, al termine del processo svolto con rito abbreviato, ha disposto pene comprese tra i 9 e i 3 anni ... Leggi su leggo

