Casamonica, 20 condanne con rito abbreviato per spaccio di droga. Pene dai tre ai nove anni (Di martedì 21 luglio 2020) La loro roccaforte era a Porta Furba, nel quartiere Tuscolano, ma erano riusciti ad allargare la rete dello spaccio praticamente a tutta Roma sud. Per questo venti persone legate al clan dei Casamonica sono state condannate con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudce, al termine del processo svolto con rito abbreviato, ha disposto Pene comprese tra i 9 e i 3 anni di reclusione. Gli arresti erano stati effettuati nel maggio dello scorso anno al termine dell’inchiesta condotta per due anni dai pm Giovanni Musarò e Stefano Luciani. L’inchiesta aveva permesso di individuare le piazze dello spaccio controllate dai Casamonica. ... Leggi su ilfattoquotidiano

