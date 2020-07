Casalino superstar, Conte è l’unico leader europeo a sfilare col suo portavoce. Ironie sul web (Di martedì 21 luglio 2020) “Tutti sfilano da soli, soltanto uno sfila in coppia. Questa foto chiarisce chi ci governa e perché c’è chi non si fida. Gli si può dar torto?”. La staffilata ironica, su Fb, è di Gaetano Quagliariello, senatore di Idea, che pubblica un frottage fotografico nel quale si vedono tutti i leader europei sfilare, al termine del vertice sul Recovery Fund, ma solo uno, il nostro, Giuseppe Conte, accompagnato in passerella dal suo portavoce, Rocco Casalino. Non nuovo a prove di esibizionismo… In rete, ovviamente, si è scatenata l’ironia per il protagonismo di Casalino, e quella composizione di foto, in alto, circola un po’ ovunque. Un commento, su tutti. Quello di Massimo Costantini: “Siamo al grottesco, al ... Leggi su secoloditalia

