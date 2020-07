Carla Bruni: addio botox, ritorno al naturale. Com’è oggi: età, altezza, peso, marito e figli (Di martedì 21 luglio 2020) La sua bellezza sconfinata, unita a classe ed eleganza innate, l’ha consacrata come una delle donne più amate nel mondo. Carla Bruni conquista le passerelle più ambite del settore fashion, nelle scintillanti vesti da top model, sfilando per i marchi più prestigiosi della storia. Dal suo ruolo d’indossatrice, poi, si cambia vestendo i panni di prestigiosa Première Dame. Come tutti sanno Nicolas Sarkozy è suo marito dal 2008 e dalla loro unione, nel 2011, è nata Giulia. La figura della moda ha anche un altro figlio: Aurélien, nato nel 2001, dalla relazione con Raphaël Enthoven. Dai tempi del suo indimenticabile esordio sono cambiate molte cose, Carla Bruni però resta affascinante come un tempo. Qualche anno ... Leggi su tuttivip

